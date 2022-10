Fast jeder zweite Neuwagen fährt mit Elektro oder Hybrid

Ein Symbol markiert einen Parkplatz an einer Ladesäule für Elektroautos. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Fast jedes zweite in Rheinland-Pfalz neu zugelassene Auto besitzt einen Elektro- oder Hybridantrieb. Das sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von fünf Prozentpunkten, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. Besonders stark stieg in den ersten neun Monaten diesen Jahres der Anteil der neu zugelassenen Wagen mit reinem Elektroantrieb.

Bad Ems - Rund 13.800 solcher Fahrzeuge wurden demnach gezählt, das waren etwa 23 Prozent mehr als in diesem Zeitraum ein Jahr zuvor. Die Zahl der Fahrzeuge mit Hybridantrieb lag mit rund 22.600 Neuzulassungen dagegen knapp unter dem Niveau des Vorjahres.

Deutlich nach unten ging die Zahl der Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb, bei den Benzinern sank sie um 14 Prozent auf 25.200 Fahrzeuge. Zudem wurden 13.200 mit Diesel betriebene Autos neu zugelassen, dies war ein Rückgang von 13 Prozent.

In Rheinland-Pfalz ist es schwieriger, eine Ladestation für ein Elektroauto zu finden als in den meisten anderen Bundesländern. Wie das Statistische Landesamt vor wenigen Wochen mitgeteilt hatte, kommen im Land auf 1000 Elektroautos im Schnitt 74 Ladepunkte. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 89 Ladestationen. dpa