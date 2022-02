1. FC Kaiserslautern will drei Punkte gegen Verl

Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Nach zwei Topspielen empfängt Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) mit dem SC Verl einen Abstiegskandidaten im Fritz-Walter-Stadion. „Heimspiele gehen wir immer mit einer hohen Intensität an. Wir wissen, dass Verl auch Qualität mitbringt, aber wir wollen mit einem Sieg den Punkt aus Mannheim vergolden“, sagte Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen am Freitag.

Kaiserslautern - Nach dem 2:2 gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg und dem 0:0 im Derby bei Waldhof Mannheim will der FCK den zweiten Tabellenplatz behaupten. Allerdings geht Antwerpen nicht davon aus, dass der Tabellen-18. aus Verl defensiv auftreten wird. „Wir müssen uns auf andere Dinge einstellen, das haben wir in der Trainingswoche auch getan und sind auf ihre Spielweise vorbereitet“, betonte der 50-Jährige.

Der Coach kann dabei wieder mit Felix Götze planen, der seine in Mannheim erlittene Blessur auskuriert hat und am Donnerstag bereits wieder mit der Mannschaft trainierte. René Klingenburg hat seine Gelbsperre abgesessen und steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Pausieren muss dagegen Boris Tomiak, der nach seiner zehnten Gelben Karte gesperrt ist. Für die Partie sind bis zu 20.000 Zuschauer zugelassen. Bis zum Freitagmittag hatten die Pfälzer bereits 16.800 Tickets abgesetzt. dpa