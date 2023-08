FCK gegen Elversberg unter Druck: „Eine Herausforderung“

Trainer Dirk Schuster gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der 1. FC Kaiserslautern will im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren. Dieser ist auch dringend nötig, denn nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Partien steht die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga.

Kaiserslautern - „Das Spiel gegen Elversberg wird eine Herausforderung für uns. Uns ist nicht verborgen geblieben, wie sie die ersten Spiele in dieser Liga bestritten haben“, sagte Schuster am Donnerstag. In Hannover (2:2) hätte Elversberg seiner Ansicht nach gewinnen müssen. Der 55-Jährige verwies auch darauf, dass die Saarländer gegen Rostock bis zur 99. Minute führten und erst dann mit 1:2 verloren haben. Und beim 0:1 im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 hätte der Außenseiter gut gepresst.

„Wir haben Respekt und sind gewarnt“, sagte Schuster weiter. „Wir wollen am Freitag den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Ich warne aber: Wer denkt, dass wir Elversberg aus dem Stadion schießen, der ist schief gewickelt.“

Ob Nikola Soldo, den der FCK in dieser Woche vom 1. FC Köln ausgeliehen hatte, schon im Kader steht, konnte der FCK-Coach noch nicht sagen. „Er hat am Mittwoch das erste Mal mit uns trainiert. Sein körperlicher Zustand ist okay. Nikola wird das Ziel haben, bei uns Stammspieler zu werden. Auf lange Sicht wird er uns besser machen.“

Mit Soldos Verpflichtung sind die personellen Planungen der Pfälzer noch nicht abgeschlossen. Wie Schuster mitteilte, ist Lautern weiter auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler. Dieser Wunsch sei bei Geschäftsführer Thomas Hengen hinterlegt.

Im Duell mit Elversberg, für das im Vorverkauf bereits 41 000 Karten abgesetzt wurden, muss der FCK zwei Stammspieler ersetzen: Torwart Andreas Luthe und Abwehrspieler Boris Tomiak sind nach ihren Platzverweisen beim 0:3 bei Schalke 04 vor zwei Wochen gesperrt. Außerdem fällt Philipp Hercher wegen von Hüftproblemen aus. Wie der Club zudem mitteilte, wird Nachwuchsspieler Neal Gibs für eine Spielzeit an Regionalligist SGV Freiberg ausgeliehen. dpa