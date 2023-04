FCK kann gegen Rostock wieder auf Torjäger Boyd setzen

Kaiserslauterns Terrence Boyd kniet nach dem Spiel auf dem Boden. © David Inderlied/dpa

Unabhängig vom selbst gesicherten Klassenerhalt will sich der 1. FC Kaiserslautern keine Nachlässigkeit gegen den noch mitten im Abstiegskampf stockenden FC Hansa Rostock leisten. „Hansa Rostocks Tabellenstand trügt etwas. Man hat in den vergangenen Spielen erkennen können, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die den unbedingten Willen hat“, warnte FCK-Trainer Dirk Schuster vor der Partie in der 2.

Kaiserslautern - Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Während die Pfälzer nach dem 0:0 zuletzt beim SSV Jahn Regensburg nichts mehr zu befürchten haben, treten die Rostocker als Tabellenvorletzter auf dem Betzenberg an. „Sie kommen nach dem Sieg gegen Greuther Fürth sicher mit einem gewissen Rückenwind hierher. Es wird viel von uns abhängen. Ich hoffe, dass wir eine Leistung abrufen, um die drei Punkte hierzubehalten“, sagte Schuster.

Hinter dem Mitwirken von Kenny Prince Redondo (muskuläre Probleme) steht Schuster zufolge ein „dickes Fragezeichen“. Nicolas de Préville (Muskelfaserriss) und Aaron Basenach (Knieprobleme) fehlen. Nicolai Rapp ist wieder fit.

Top-Torjäger Terrence Boyd hat seine Gelb-Sperre dagegen abgesessen und steht ebenfalls wieder zur Verfügung. „Terrence ist ein wichtiger Bestandteil für uns. Seine Tore und Assists in dieser Saison sprechen für sich. Er ist für den Gegner - und manchmal auch für uns - unberechenbar“, lobte Schuster seinen mit zwölf Saisontoren besten Torschützen. Kaiserslautern hat für das Spiel am Samstag bislang bereits 40 717 Tickets verkauft. dpa