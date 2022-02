FCK mit 1900 Fans zum Drittliga-Derby nach Mannheim

Nach dem 2:2 im Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende wartet auf den 1. FC Kaiserslautern das nächste Highlight in der 3. Fußball-Liga. Am Sonntag (14.00 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen zu Gast bei Waldhof Mannheim. Vor dem prestigeträchtigen Südwestderby liegen die Pfälzer in der Tabelle vier Punkte vor den Mannheimern.

Kaiserslautern - „In Derbys gibt es keine Favoriten. Da ist immer viel möglich und es geht nicht darum, wer wo in der Tabelle steht“, sagte Antwerpen am Freitag.

„Waldhof bestreitet seine Heimspiele immer gut und hat eine gute Mannschaft. Wir sind sehr gut darauf eingestellt und wollen das Spiel dort gewinnen“, betonte der 50-Jährige. Das Besondere sei, dass er sein Team vor Derbys mittlerweile nicht mehr extra motivieren müsse. „Da braucht es bei uns keinen besonderen psychologischen Kniff. Es geht eigentlich nur darum, gut ins Spiel zu kommen und die drei Punkte zu holen“, erklärte Antwerpen.

1900 Fans begleiten die Roten Teufel ins Carl-Benz-Stadion, 19.000 Zuschauer sind insgesamt zugelassen. „Wir freuen uns, dass so viele Fans mitkommen. Uns pusht das auch und wir wollen auch für sie eine gute Leistung auf den Platz bringen“, sagte Antwerpen.

Alexander Winkler und Daniel Hanslik sind in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Ob sie aber bereits in Mannheim wieder im Kader stehen, ließ der FCK-Coach offen: „Bei beiden müssen wir abwarten, wie sie aus der Krankheit kommen und werden morgen noch das Abschlusstraining abwarten.“ René Klingenburg fehlt gelbgesperrt. dpa