FCK-Neuzugang Bünning freut sich auf Eröffnungsspiel

Teilen

Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Neuzugang Lars Bünning kann seine erste Saison beim Zweitliga-Aufsteiger und Traditionsclub 1. FC Kaiserslautern kaum erwarten. Vor allem das Saison-Eröffnungsspiel am 15. Juli (20.30 Uhr) gegen Hannover 96 in der heimischen Arena sorgt bei ihm und seinen Kollegen für große Vorfreude. Flutlicht, Freitagabend, mehr gehe nicht. „Das ist ein absolutes Highlight für uns alle.

Kaiserslautern - Wir fiebern ale darauf hin. Es ist in allen Köpfen drin“, sagte der 24-Jährige am Freitag auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal.

Ein wichtiger Grund für den Wechsel in die Pfalz seien für den Innenverteidiger, der zuvor beim SV Meppen spielte, auch die Fans der Roten Teufel gewesen. Bei seinem ersten Auftritt in einem Testspiel wurde er nicht enttäuscht. „Es ist brutal zu sehen, wie die Leute hier den Fußball leben. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Bünning. Diese Leidenschaft mache einen stolz, für so einen Verein spielen zu dürfen. Nun wolle er zeigen, was er könne. dpa