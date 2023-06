FCK-Profi Boyd freut sich auf Wiedersehen

Kaiserslauterns Terrence Boyd gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Terrence Boyd freut sich im Testspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den amerikanischen Zweitligisten Louisville City FC auf das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. „Mit deren Trainer habe ich in der U20-Nationalmannschaft gespielt. Es ist lustig, wie klein die Welt ist“, sagte der Stürmer des Fußball-Zweitligisten vor dem Duell mit dem von Danny Cruz trainierten US-Zweitligaclub in der Nacht zum Donnerstag (02.

Louisville - 00 Uhr/MESZ).

Der US-Trip der Roten Teufel ist für Boyd etwas Besonderes, auch wenn der 32-Jährige nur wenig Lebenszeit in den USA verbracht hat. „Mein Vater ist aus Queens, New York. Ich habe dort als Baby nur ein Jahr gelebt und bin dann in Bremen aufgewachsen“, erzählte der Angreifer. Louisville im US-Bundesstaat Kentucky kenne er noch nicht. „Ich habe aber gehört, dass es dort guten Whiskey gibt“, sagte er schmunzelnd.

Am 29. Juni steht für die Pfälzer auf ihrer Amerika-Reise ein zweites Testspiel gegen den MLS-Club Minnesota United FC an. Auch wenn es sich in erster Linie um einen Marketing-Trip handele, freuet sich Boyd auf die Begegnungen. „Wir wären dumm, wenn wir das vor dem Hintergrund der Ramstein Air Base, die um die Ecke von Kaiserslautern ist, nicht machen würden“, sagte der ehemalige US-Nationalspieler. dpa