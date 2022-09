FCK-Trainer will nicht vom Aufstieg reden

Trotz des guten Saisonstarts ist für Trainer Dirk Schuster eine mögliche Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Bundesliga derzeit überhaupt kein Thema. „Von der Tradition gehört der Verein in die Bundesliga. Aber die Zeit in der 3. Liga hat uns alle sehr geerdet, sehr demütig gemacht“, betonte Schuster am Sonntagabend im SWR. „Auch wenn viele von höheren Zielen träumen, sollten wir bodenständig bleiben.

Kaiserslautern - Für uns geht es um den Klassenerhalt.“

Nach nur einer Niederlage in den ersten sieben Spielen steht der Aufsteiger in der 2. Bundesliga mit zwölf Punkten auf Platz sechs der Tabelle. Schuster lobte besonders den Teamgeist seiner Mannschaft, auch wenn es am vergangenen Sonntag gegen den SV Sandhausen nur zu einem torlosen Unentschieden reichte. „Wir haben einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt. Ich denke, dass wir in der Entwicklung einen Schritt weiter gekommen sind“, sagte der 54-Jährige.

Ein großes Lob sprach Schuster den Anhängern der Roten Teufel aus. „Ich bin ein Fan der Fans geworden“, sagte der Fußball-Lehrer. „Was hier abgeht, ist einfach fantastisch und habe ich in dieser Form fast noch nie erlebt.“ dpa