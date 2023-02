FCK will Erfolgsserie beim FC St. Pauli fortsetzen

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster steht im Stadion. © Uwe Anspach/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Mit riesiger Vorfreude auf Stimmung und Stadion reist Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Gastspiel beim FC St. Pauli. „Der gesamte Verein freut sich auf das Erlebnis Millerntor. Wir haben in dieser Saison bisher eine hervorragende Basis gelegt. Das Spiel am Sonntag wird, was die Atmosphäre und den Gegner betrifft, ein Auswärtshighlight.

Kaiserslautern – Das habe ich der Mannschaft auch so gesagt“, berichtete FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.

Trotz fünf Siegen in Serie, Tabellenrang vier und nur einem Punkt Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz gehe es für sein Team weiter darum, die noch fehlenden fünf Zähler bis zur 40-Punkte-Marke einzufahren. Die gilt als Sicherheit für den Klassenverbleib.

Die Aufgabe in Hamburg wird schwer, denn der FC St. Pauli ist mit zwei Siegen gut in die Rückrunde gestartet und in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen. „Ich denke, dass sie alles tun werden, um auch gegen uns zu gewinnen. Da werden wir wieder ein dickes Brett zu bohren haben“, prophezeite Schuster.

Doch auch der FCK hat die ersten beiden Spiele im neuen Jahr gewonnen. „Wir wollen diesen Flow auch in Hamburg beibehalten. Die bisherigen Trainingseinheiten in dieser Woche stimmen mich da optimistisch“, sagte Schuster. Unterstützt werden die Pfälzer von rund 3000 mitreisenden Fans.

Für das Vorhaben Auswärtssieg muss Schuster seine Startelf allerdings auf mindestens einer Position umbauen. Boris Tomiak fehlt aufgrund einer Gelbsperre. „Wer für Boris aufläuft, möchte ich noch offen lassen. Wir hoffen da noch ein bisschen darauf, dass wir kurzfristig noch letzte Informationen zum Gegner erhalten, um dann zu entscheiden, wie wir ihn ersetzen“, sagte der 55-Jährige. dpa