Fehlstart in die Saison: Lautern verliert gegen St. Pauli

Kaiserslauterns Ragnar Ache liegt auf dem Spielfeld. © Uwe Anspach/dpa

Zwei grobe Patzer führen zur Niederlage des 1. FC Kaiserslautern gegen St. Pauli. Einen Einstand nach Maß feiert dennoch Stürmer Ragnar Ache. Er schießt das einzige Tor für die Pfälzer.

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat vor 44 079 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion den Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Mit 1:2 (0:0) verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Samstag gegen den FC St. Pauli. Es war eine vermeidbare Niederlage. Denn beide Gegentreffer resultierten aus schweren individuellen Fehlern in Reihen der Pfälzer. „Heute tut es weh. Wir haben gegen eine spielstarke Mannschaft ein relativ gutes Spiel gemacht. Bei den Gegentoren haben wir kräftig mitgeholfen“, befand der Coach. „Das waren Fehler, die St. Pauli eiskalt ausgenutzt hat.“

Beim 0:1 in der 51. Minute hob Erik Durm erst das Abseits auf, dann agierte Torwart Andreas Luthe mehr als unglücklich. Für St. Paulis Elias Saad war es ein Leichtes, das 0:1 zu erzielen. Schuster bewies nach dem Rückstand ein glückliches Händchen. Mit den Einwechslungen von Ragnar Ache und Tymoteusz Puchacz für die weitgehend wirkungslosen Lex-Tyger Lobinger und Hendrick Zuck in der 61. Minute kam plötzlich ein anderer Zug ins Spiel der Gastgeber.

Ache brauchte nur fünf Minuten, um eine der besten Kombinationen der Pfälzer im Spiel über Aaron Opoku und Kenny Prince Redondo zum 1:1 zu vollenden. „Ich glaube, Ragnar hat ein geiles Debüt hingelegt. Er hat sich für seinen Kampf und seine bisherige Trainingsleistung belohnt. Bis auf das Ergebnis war es für ihn ein Einstand nach Maß“, sagte Schuster. Der 25 Jahre alte Stürmer war als letzter Neuzugang erst am vergangenen Dienstag von Bundesligist Eintracht Frankfurt verpflichtet worden.

Kaiserslautern war nach Aches Ausgleichstor besser im Spiel, doch in der 75. Minute folgte der nächste kapitale Aussetzer in der Defensive. Dieses Mal der Hauptdarsteller: Tobias Raschl, der Marcel Hartel im eigenen Strafraum zu Fall brachte. Schiedsrichter Robert Schröder blieb keine andere Wahl, als auf Elfmeter für die Gäste zu entscheiden. Hartel verwandelte souverän und besiegelte die Niederlage des FCK. „Ich fühle mich leer, weil ich mitverantwortlich bin für diese Niederlage. So ein Fehler darf mir auf diesem Niveau nicht passieren“, sagte Mittelfeldspieler Raschl.

Trotz der lobenden Worte für sein Team dürfte Schuster mit vielen Ansatzpunkten, die es zu verbessern gilt, in die anstehende Trainingswoche gehen. „Wir analysieren das Fehlverhalten gemeinsam, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Aus Fehlern sollten grundsätzlich immer alle etwas lernen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, betonte der 55-Jährige. Die richtigen Schlüsse sollten schnell gezogen werden. Denn die nächste schwere Aufgabe wartet schon: Am Samstag gastieren die Roten Teufel bei Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. dpa