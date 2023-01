Felsrutsch in Trier: Steine von Zaun aufgehalten

Verkehr

Am roten Felsen in Trier haben sich am Donnerstag mehrere größere Steinbrocken gelöst. Sie rutschten über einen Weinberg hinunter bis an einen Zaun vor der Bundesstraße 53, wie die Polizei in Trier mitteilte. Derzeit werde von Fachleuten geklärt, ob der Zaun der Last standhalte oder ob gegebenenfalls Arbeiten notwendig seien. Bislang gebe es keine Sperrungen, der Verkehr laufe normal weiter.

Trier - Die Polizei sei nur zur Absicherung mit vor Ort. dpa