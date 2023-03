Festnahmen nach Sprengung eines Geldautomaten Ludwigshafen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Ludwigshafen sind der Polizei zufolge bei einer Verfolgungsjagd zwei Verdächtige festgenommen worden. Der Automat sei in der Nacht zu Dienstag bei einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Rheingönheim gesprengt worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Polizei habe mit starken Kräften, darunter war auch ein Hubschrauber, nach den Tätern gefahndet und ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug verfolgt.

Ludwigshafen – Nach einem Unfall dieses Wagen seien zwei Männer zu Fuß geflohen, sie konnten aber vorläufig festgenommen werden, hieß es. Die Fahndung nach möglichen weiteren Tätern dauere an.

Der Polizei zufolge wurden der Raum, in dem der Automat aufgestellt war, und der benachbarte Supermarkt durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Ob Geld erbeutet wurde, war am Morgen nach der Tat noch unklar. Anwohner waren in der Nacht durch zwei Explosionen geweckt worden und hatten die Polizei verständigt, wie es hieß. dpa