Feuer in 15-stöckigen Mehrfamilienhaus: 30.000 Euro Schaden

Teilen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einem 15-stöckigen Mehrfamilienhaus in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist in der obersten Etage ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand ein Schaden von 30.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war das Feuer am Donnerstagabend in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die betroffene Wohnung ist den Angaben zufolge derzeit unbewohnbar.