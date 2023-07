Feuer in Autohaus löst Großeinsatz aus

Ein Feuerwehrmann geht nach Löscharbeiten an einem verbrannten Autohaus vorbei. © Harald Tittel/dpa

Ein Feuer in einem Autohaus in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat einen Großeinsatz ausgelöst und erheblichen Sachschaden angerichtet. Der Brand sei am Montag zunächst im Lager ausgebrochen und habe sich dann auf die Verwaltung und den Ausstellungsbereich ausgedehnt, berichtete Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch. Ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatt habe verhindert werden können.

Wittlich - Verletzte habe es keine gegeben. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht klar, die Kriminalpolizei nahm demnach Ermittlungen auf.

Im Lager seien unter anderem 200 Kompletträder, 50 Airbags und weitere Ersatzteile untergebracht gewesen, sagte Teusch. Die Halle samt der Regale sei eingestürzt. Lkw und Autos aus der Werkstatt seien rechtzeitig ins Freie gebracht worden. Bei den Löscharbeiten habe auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei mitgeholfen. In der direkten Umgebung sei es während des Einsatzes zu einem Verkehrschaos gekommen. Einige Autofahrer hätten einfach an der Ampel ihre Fahrzeuge stehenlassen, um das Feuer anzugucken. dpa