Feuerwehrmann bei Brand in Abfallwirtschaftszentrum verletzt

Bei einem Großbrand in einem Abfallwirtschaftszentrum in Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) ist ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Nachdem das Feuer am Freitagabend in einer Müll-Umladestation ausgebrochen war, herrschte in der Halle am Samstagmorgen Einsturzgefahr, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Niederzissen mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten demnach am Samstag zunächst noch an.

Niederzissen - Das Feuer soll laut Polizei kontrolliert ausbrennen. Der leicht verletzte Feuerwehrmann wurde in ein Krankenhaus gebracht, aber zeitnah wieder entlassen.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler war die Brandursache zunächst unklar. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Anwohner waren dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Belüftungsanlagen abzustellen.

Den Angaben zufolge bestand am Samstagmittag keine Gefährdung für die Bevölkerung, da der Brandrauch wetterbedingt senkrecht nach oben stieg. Aufgrund verschiedener Glutnester werde der Einsatz voraussichtlich noch einige Tage andauern, hieß es. Genaue Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht, es sei jedoch von einem siebenstelligen Betrag auszugehen. dpa