Finanzielle Förderung für Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz

Strohballen liegen auf einem Feld. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz erhalten in den kommenden fünf Jahren 1,54 Milliarden Euro an staatlicher Förderung. Die neue Förderperiode der Europäischen Union beginne wie vorgesehen am 1. Januar, teilte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Dienstag in Mainz mit. Zuvor hatte die EU-Kommission den deutschen Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) genehmigt.

Mainz - Die Förderung aus Mitteln der EU sowie von Bund, Ländern und Kommunen sind für Landwirtschaft und Weinbau, Umwelt-, Natur-, Klimaschutz und mehr Tierwohl sowie für die ländlichen Räume bestimmt. Neben weiter bestehenden Fördermöglichkeiten etwa für den Biolandbau werden auch neue geschaffen. Zu den GAP-Anforderungen gehören unter anderem Maßnahmen für einen verbesserten Schutz der Böden, etwa mit Vorgaben zum Fruchtwechsel auf Ackerland.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Nabu) kritisiert, dass immer noch zu viel Geld pauschal nach Fläche verteilt werde. Der Deutsche Bauernverband befürchtet, dass mit dem neuen Fördersystem mehr Bürokratie verbunden ist. dpa