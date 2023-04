Forderung: Transformationsagentur muss sichtbarer werden

Alexander Schweitzer (SPD), Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz

Unternehmer und Gewerkschaften unterstützen das Land bei den Bemühungen, Beschäftigten und Betrieben beim Wandel in der Arbeitswelt mit zunehmender Digitalisierung zu helfen. Die Angebote für Weiterbildung und Qualifizierung müssten aber bekannter werden.

Mainz - Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat der Transformationsagentur rund ein Jahr nach dem Start ein gutes Zeugnis ausgestellt. „Die Aufmerksamkeit in den Unternehmen ist mit Händen zu greifen“, sagte der Minister am Donnerstag in Mainz in einer ersten Bilanz. Unter den Beschäftigten gebe es eine große Offenheit. Mehr als 140 Beratungen über die sogenannten Transformationsbegleiter habe es seit Herbst gegeben. Es gebe bereits Wartelisten für die Gespräche zu den Möglichkeiten über Weiterbildungen und Qualifizierungen.

Die Agentur soll als zentrale Anlaufstelle Beschäftigte und Unternehmen in Rheinland-Pfalz im Wandel der Arbeitswelt unterstützen. Ziel ist es, gerade die betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung voranzubringen. Die Transformationsagentur ist beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG angesiedelt.

Der Wandel in der Arbeitswelt betreffe alle Branchen und alle Region in Rheinland-Pfalz, betonte der Minister. Eine wichtige Aufgabe der Agentur und der Begleiter sei daher auch, eine Übersicht über die Fördertöpfe von Land und Bund für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu bieten.

Vor Ort übernähmen die Transformationsbegleiter mit ihren Netzwerken eine entscheidende Funktion für die Mitarbeiter und Betriebe, erklärte Schweitzer. Mittlerweile gebe es 19 Netzwerkskooperationspartner. Es gebe auch Anfragen aus anderen Bundesländern sowie Frankreich und Österreich zur Arbeit der Transformationsagentur, berichtete der Arbeitsminister. Das zeige die Bedeutung der Aufgabe. Er hoffe, dass es auch auf Bundesebene eine Transformationsagentur geben werde.

Betriebliche Qualifizierung und berufliche Weiterbildung seien eine wesentliche Voraussetzung, damit sich Beschäftigte beruflich weiterentwickeln können, sagte DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn der Deutschen Presse-Agentur. „Die Beschäftigten müssen diesen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten, statt ihm nur ausgesetzt zu sein.“

Es zeigt sich aber, dass es nach wie vor schwierig ist, branchenübergreifend handfeste und wirklich sehr konkrete Maßnahmen zu entwickeln, erklärte die Gewerkschafterin zur Arbeit der Transformationsagentur. „Es ist immer ein weiter Weg und oftmals sind es dicke Bretter, die gebohrt werden müssen“, sagte Wingertszahn. „Hier muss noch mehr Dynamik reinkommen, allerdings sehen wir, dass die Agentur sich diesbezüglich auf den Weg gemacht hat.“

Nach Einschätzung des Bunds der Selbstständigen in Rheinland-Pfalz sollte die Sichtbarkeit der Transformationsagentur noch weiter verbessert werden. Es gebe noch wenig Rücklauf von den Mitgliedsunternehmen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Dieser war dann aber durchweg positiv und darum wollen wir das weiter beobachten.“

Der Bedarf eines Lotsen und Begleiters in den Bereichen Weiterbildung oder Fördermöglichkeiten sei ein notwendiges Muss. Daher werde die Etablierung der Transformationsagentur ausdrücklich begrüßt. Alle Branchen im Land profitierten von den Maßnahmen. Gerade die Automobilbranche werde sehr stark von den digitalen Umwälzungen in der Arbeitswelt betroffen sein, das betreffe aber auch Behörden, Arztpraxen und Steuerkanzleien.

Die Landesvereinigung Unternehmerverbände bezeichnete die Transformationsagentur als wichtiges Bindeglied, um die vielfältigen Akteure im Transformationsprozess zusammenzubringen und einen landesweiten Rahmen zu bilden. „Für uns ist hierbei das Thema Weiterbildung als elementarer Baustein der Fachkräftesicherung von zentraler Bedeutung“, sagte ein Sprecher der dpa.

„Der Start ist gelungen. Nun sollte daran gearbeitet werden, die Wahrnehmung und die Sichtbarkeit der Agentur und der Angebote noch weiter zu erhöhen“, betonte der Sprecher der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Das gelte gerade auch mit Blick auf die Regionen. dpa