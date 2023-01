Frau durch Messerstiche schwer verletzt: Angreifer tot

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem eskalierten Streit in Kassel sind ein Mann getötet und seine frühere Lebensgefährtin schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 52-Jährige zuerst mit einem Messer auf die Frau losgegangen sein, woraufhin sich die 46-Jährige ebenfalls mit einem Messer gegen den Angriff gewehrt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde die schwer verletzte Frau am Samstag auf einer Straße von Zeugen entdeckt.

Kassel - Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sie sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Den Mann entdeckten die Beamten später tot in einem nahe gelegenen Haus, aus dem die Schwerverletzte geflüchtet war. Der 52-Jährige hatte mehrere Stichverletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lebte das einstige Paar in Trennung. Die Ermittler machten keine weiteren Angaben dazu, ob die beiden verheiratet waren. Bei einem Treffen am Samstag sei es dann zu der gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Es laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts, dabei wird es auch um die Frage gehen, ob die Frau in Notwehr gehandelt hat. Die Leiche des Mannes wurde am Montag rechtsmedizinisch untersucht, die Ergebnisse lagen zunächst noch nicht vor. dpa