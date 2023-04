Frau mit Messer verletzt: Mann stellt sich Polizei

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Eine 21 Jahre alte Frau ist in Mainz am Montagabend mit einem Messer mehrfach verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand sei zunächst kritisch gewesen, konnte in der Nacht zum Dienstag aber stabilisiert werden, teilte die Polizei mit. Noch während des Einsatzes der Beamten stellte sich ein 24 Jahre alter Mann. Er wurde vorläufig festgenommen und ist derzeit in Obhut der Polizei.

Mainz - Zu den Hintergründen der Tat konnten noch keine Angaben gemacht werden. Auch für welche Straftat sich der mutmaßliche Täter nun verantworten muss, wird den Angaben zufolge noch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft geklärt. Eine Suche nach der Tatwaffe blieb erfolglos. dpa