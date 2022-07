Freie Wähler: Innenministerium nach Flut in der Pflicht

Riesige Freiflächen statt der abgerissenen Wohnhäuser prägen das Ortsbild des Dorfes Rech. © Boris Roessler/dpa

Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz sehen das Innenministerium nach der Flutkatastrophe vor einem Jahr mit mindestens 135 Toten stärker in der Pflicht. „Das Land hätte viel eher schon mal strukturierend tätig werden müssen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Joachim Streit am Mittwoch in Mainz zum Jahrestag der Katastrophe. Er forderte eine Neuordnung des Katastrophenschutzes in zahlreichen Punkten.

Mainz - Dazu gehöre auch die Bündelung der Kompetenzen im Innenministerium und nicht in einem neuen Landesamt, wie es der frühere Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Broemme, in einem Gutachten im Auftrag des Innenministeriums angeregt hatte. „Die Enquete-Kommission macht jetzt eigentlich die Aufgabe des Innenministeriums“, sagte Streit, der Mitglied dieses Gremiums ist.

Der Landesvorsitzende der Freien Wähler und Obmann im Untersuchungsausschuss, Stephan Wefelscheid, sagte: „Es geht mir zu langsam, wie Erkenntnisse aus der Flutnacht umgesetzt werden.“ Eine Wetterlage wie vor einem Jahr könne wieder auftreten.

Das Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz müsse dringend novelliert werden, forderte Wefelscheid. Dass es für die Diskussion im Untersuchungsausschuss zu der Frage, ob das Land angesichts des Ausmaßes automatisch zuständig war, einen Hochschul-Professor und zwei weitere Sachverständige benötige, zeige dies. „Für mich ist klar, dass die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Behörde) übernehmen musste“, ergänzte Streit. Offen sei für ihn auch die Frage, warum es an diesem Abend keinen Krisenstab der Landesregierung gab. dpa