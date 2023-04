Freistilringer Lehr holt bei Europameisterschaft Bronze

Horst Lehr (r) aus Deutschland kämpft im Halbfinale gegen Thomas Gilman (l) aus den USA. © Kadir Caliskan/United World Wrestling/dpa/Archivbild

Freistilspezialist Horst Lehr hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei der Europameisterschaft in Zagreb die erste Medaille beschert. Der 23-Jährige aus Ludwigshafen gewann in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm am Dienstag knapp gegen den Italiener Simone Piroddu und sicherte sich damit Bronze. Tags zuvor hatte er gegen den Aserbaidschaner Aliabbas Rzazade verloren.

Zagreb - Schon 2020 war Lehr EM-Dritter geworden. 2021 holte er WM-Bronze, 2022 wurde er U23-Europameister.

Die Titelkämpfe in der kroatischen Hauptstadt laufen noch bis Sonntag. Ab Mittwoch gehen die Frauen, ab Freitag die Griechisch-römisch-Ringer auf die Matte. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen nach wie vor nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. dpa