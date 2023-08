Fünf Ambulanzen und eine Website für Menschen mit Post-Covid

Teilen

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. © Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Menschen mit Long- und Post-Covid-Symptomen sollen in Rheinland-Pfalz künftig mehr Hilfe finden. Dafür werden Spezialambulanzen und eine Internetseite eingerichtet.

Mainz - Nach Koblenz und Mainz wird es künftig auch in Trier, Ludwigshafen und Kaiserslautern Zentralambulanzen für Menschen mit Long- und Post-Covid-Symptomen geben. Starttermin ist zwischen dem 1. September und 1. Oktober, wie der Ministerialdirektor im Gesundheitsministerium, Daniel Stich (SPD), am Dienstag in Mainz ankündigte. Die Landesregierung unterstützt diese Einrichtungen mit jeweils bis zu 50.000 Euro - zunächst für ein Jahr.

Danach werde es voraussichtlich eine bundesweite Versorgungsrichtlinie geben, sagte Stich. „Wir wissen aber noch nicht genau, was der Bund vorhat.“ Sollte er nach einem Jahr noch keine Regelung getroffen haben, würden die betroffenen Rheinland-Pfälzer auch „nicht einfach ihrem Schicksal überlassen“.

Hausärzte sollen die erste Anlaufstelle für Betroffene bleiben, sie können sich aber auch gleich an eine der neuen Ambulanzen wenden. Diese sollen sich auch vernetzen und von- und miteinander lernen. Eine Webseite soll Informationen über Post-Covid und Orientierung bieten sowie auf Hilfs- und Unterstützungsangebote und Selbsthilfegruppen hinweisen.

Rund 80.000 Rheinland-Pfälzer haben nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums mit Post-Covid-Symptomen zu kämpfen, etwa 1500 davon hätten schwere Verläufe. Bei Symptomen, die nach einer Corona-Infektion länger als zwölf Wochen andauern, ist von Post-Covid die Rede, bei bis zu zwölf Wochen von Long-Covid, erläuterte Stich.

„Post-Covid ist keine psychische Erkrankung“, sagte die Geschäftsführerin der Landespsychotherapeutenkammer, Petra Regelin. Es handle sich vielmehr um eine neuroimmunologische Erkrankung. dpa