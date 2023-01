Fünf Gemeinden neu bei Projekt zum Wohnen im Alter dabei

Teilen

Blick über die Dächer von Mehrfamilienhäusern. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Neun Jahre nach Beginn eines rheinland-pfälzischen Projekts zum Wohnen im Alter sind fünf neue Modellkommunen dazu gekommen. „Unsere immer älter werdende Gesellschaft braucht Antworten für ein gutes und langes Leben im Alter“, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag dazu. „Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu können - in der Nähe von Familie, Freunden und Nachbarn.“

Mainz - Das Projekt „WohnPunkt RLP“ entwickelt gemeinschaftliche Wohnprojekte für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf. Dabei werden ländliche Kommunen mit privaten Investoren, Bürgervereinen, ambulanten Pflegediensten und anderen Beteiligten zusammengebracht. Neu aufgenommen wurden nun Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße), Gusenburg und Welschbillig (beide Trier-Saarburg), Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) und Westheim (Kreis Germersheim). Damit haben seit 2014 insgesamt 49 Kommunen an dem Landesprojekt teilgenommen. dpa