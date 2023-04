Fünfjähriger Junge bei Autounfall verletzt

Teilen

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein fünf Jahre alter Junge ist bei einem Autounfall in Bad Marienberg (Westerwald) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Dienstag zunächst auf dem Gehweg unterwegs und dann unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Die Autofahrerin habe noch gebremst, aber der Junge sei dennoch von dem Wagen erfasst worden. „Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt und vorsorglich zur weiteren Abklärung mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht“, hieß es.