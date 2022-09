Für Mainz gibt es Schum-App auch auf Englisch

Seit Ende 2021 können Interessierte mit einer App virtuell zu mittelalterlichen jüdischen Monumenten und alten jüdischen Friedhöfen der Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz reisen. Nun sei auch eine englische Version des Mainzer Teils der Schum-App verfügbar, teilte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag mit. „Wir wollen, dass der Alte Jüdische Friedhof erlebbar wird, dass überhaupt das Erbe der Schum-Stätten stärker wieder in das Bewusstsein der Menschen rückt und dass sie stolz darauf sind.“

Mainz - Das Welterbe-Komitee der Unesco hatte im Sommer 2021 das mittelalterliche jüdische Erbe von Speyer, Worms und Mainz ins Welterbe aufgenommen. Nach den Anfangsbuchstaben der jüdischen Namen werden sie als Schum-Stätten bezeichnet oder auch „Jerusalem am Rhein“ genannt. In Mainz gehört der Alte Friedhof dazu. In Worms gibt es einen jüdischen Friedhof, zudem ein Viertel mit Synagoge, Ritualbad (Mikwe) und Museum. Speyer hatte ein ähnlich reiches jüdisches Gemeindeleben. dpa