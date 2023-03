Gas mit Bremse verwechselt - Frau kracht gegen Mauer

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gaspedal statt Bremse: Eine 61 Jahre alte Autofahrerin hat bei Mörstadt (Landkreis Alzey-Worms) einen Totalschaden ihres Wagens verursacht. Sie fuhr am Sonntag in einem Kreisverkehr mit ihrem Auto auf eine Steinmauer, wie die Polizei in Worms am Sonntag mitteilte. Die 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, außerdem wurden ein Verkehrsschild und die Mauer beschädigt.

Mörstadt - Die Frau soll nach Polizeiangaben das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben. Ein Kran hob den Wagen vom Kreisverkehr. dpa