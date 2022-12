Gas-Untertagespeicher noch gut gefüllt

Ein Mitarbeiter der Firma Enovos Storage GmbH steht auf dem Gelände des Gasspeichers. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Der einzige Gas-Untertagespeicher in Rheinland-Pfalz und im Saarland im pfälzischen Frankenthal ist dem Betreiber zufolge derzeit weiter gut gefüllt. „Wir waren in der Lage, etwas mehr als die 100 Prozent Mengen gemäß Definition der Bundesnetzagentur einspeichern zu können“, sagte Geschäftsführer Markus Bastian von der Enovos Storage GmbH (ESG) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Frankenthal - Seit dem 1. Dezember laufe nun die sogenannte Ausspeicherung - sprich: Gas wird an Kunden abgegeben.

„Der Prozess läuft reibungslos. Derzeit speichern wir mit einer normalen Rate zunächst diese Zusatzmengen aus“, sagte Bastian. Bezogen auf den maximalen Füllstand dieses Speicherjahrs lag der Stand demnach zur Wochenmitte bei rund 93 Prozent. „Aber der Winter ist noch lang“, sagte Bastian. „Wir sollten alle sparsam bleiben.“

Das Unternehmen lagert Gas für Kunden. Rund 88 Millionen Kubikmeter können in Frankenthal gespeichert werden - dies reicht rechnerisch für den Jahresverbrauch von rund 50.000 Haushalten. Das Gas stammt vor allem aus der Nordseeregion, etwa aus Norwegen und der Niederlande. dpa