Gauck wird erster Träger des Hambacher Freiheitspreises 1832

Altbundespräsident Joachim Gauck spricht mit Journalisten. © Axel Heimken/dpa/Archiv

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem erstmals verliehenen Hambacher Freiheitspreis 1832 geehrt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll dem 82-Jährigen bei einem Festakt am 29. Mai überreicht werden, wie die Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss am Mittwoch mitteilten. Zur Begründung hieß es, Gauck und sein öffentliches Wirken zeichneten sich in herausragender Weise durch „Mut zur Freiheit“ aus - das ist auch das Motto des diesjährigen Demokratiefestes vom 27.

Neustadt/Weinstraße - bis 29. Mai. Der neu geschaffene Preis soll alle zwei Jahre verliehen werden.

Das Hambacher Fest 1832 war Höhepunkt der Pfälzer Freiheitsbewegung. Zehntausende Menschen forderten damals Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte. Die Feier am Hambacher Schloss gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland. Gauck war zwischen 2012 und 2017 deutscher Bundespräsident. dpa