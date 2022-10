Gedenkandacht für Opfer des Messerangriffs am Dienstag

Ein Strauß mit ein paar Nelken steckt in einer Umzäunung am Rande eines der Tatorte. © Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mit einer Gedenkandacht soll am kommenden Dienstag in Ludwigshafen an die Opfer des tödlichen Messerangriffs erinnert werden. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Von 12.20 Uhr bis 12.30 Uhr - der Tatzeit am vergangenen Dienstag - sollen die Kirchenglocken geläutet werden. Die evangelische und die katholische Kirche laden anschließend gemeinsam mit der Stadt zu einer interreligiösen Andacht in die Christ-König-Kirche im Stadtteil Oggersheim ein, wie es in der Mitteilung hieß.

Ludwigshafen - Bei der Tat waren zwei 20 und 35 Jahre alte Männer mit einem großen Küchenmesser getötet worden, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger. Gegen ihn erging Haftbefehl.

Zur Andacht sei die Bevölkerung in der Kirche willkommen, es gebe kurze Textimpulse, Gebete und Orgelmusik, teilte die Stadt mit. „Es wird die Möglichkeit geben, Kerzen zu entzünden und die Notfallseelsorge hält sich für Gespräche bereit.“ Derzeit werde ein Spendenkonto für die Familien der Opfer eingerichtet, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) stehe in engem Kontakt zu den Angehörigen. dpa