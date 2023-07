Gedenken am zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal

Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe an der Ahr wurden zahlreiche Häuser abgerissen. © Thomas Frey/dpa

Zwei Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands wird am Freitag bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die Opfer und Betroffenen erinnert. Im damals besonders stark getroffenen Ahrtal hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer zentralen Veranstaltung (17.00 Uhr) in den Kurpark geladen. Dort wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Rede halten.

Bad Neuenahr-Ahrweiler - In der Pfarrkirche Mayschoß kommen die Menschen zu einer ökumenischen Gedenkfeier zusammen. Die Kirche hatte nach der Flut lange als Ausgabestelle für Hilfsgüter gedient. Zudem gibt es mehrere kleinere Gedenkveranstaltungen in anderen Orten, auch am Samstag noch. In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls kleinere Veranstaltungen.

Bei der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli starben in beiden Bundesländern mindestens 185 Menschen, 135 davon im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Tausende Häuser wurden zerstört, Straßen und Brücken weggespült. Der Wiederaufbau ist auch zwei Jahre später noch lange nicht abgeschlossen. dpa