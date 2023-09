Geistermühle und Pavillon: 300 Denkmäler präsentieren sich

Die Geistermühle im rheinhessischen Flonheim, ein barocker Taubenpavillon und der älteste Bauernhof in der Pfalz: Rund 300 rheinland-pfälzische Denkmäler öffnen am 10. September ihre Türen für die Öffentlichkeit. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Denkmalpflege auf dem Lande“, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in der Geistermühle sagte, einer erstmals 1315 urkundlich erwähnten und noch funktionierenden Wasserkraftanlage mit Weingut.

Flonheim/Mainz - Bundesweit machen beim 30. Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Talent Monument“ etwa 5000 Denkmäler mit. Rund vier Millionen Besucher wurden dabei zuletzt gezählt. Für Rheinland-Pfalz wurden keine Besucherzahlen erhoben.

Landesweit gebe es etwa 40.000 kulturelle Denkmäler vom Wegekreuz bis zum Mainzer Rathaus aus der Nachkriegszeit, sagte der stellvertretende Landeskonservator der Landesdenkmalpflege, Markus Fritz-von Preuschen. Rund 400 Vereine und Initiativen setzten sich im Land für den Erhalt und die Vermittlung von Denkmälern ein, ergänzte Ebling. Das Land fördere den Erhalt dieses kulturellen Erbes direkt mit rund fünf Millionen Euro im Jahr. Die Steuerbescheide zeigten aber, dass dafür viel mehr Geld ausgegeben werde, und zwar rund 60 bis 70 Millionen Euro, ergänzte Fritz-von Preuschen.

Neben den Kosten seien beim Erhalt auch Handwerker ein Problem, weil es oft am Know-how für die historischen Gebäude fehle, sagte Fritz-von Preuschen. Erneuerbare Energien spielten auch eine immer wichtigere Rolle, wie etwa die Wasserkraft in der Geistermühle oder Pelletheizungen. Und Photovoltaik-Anlagen seien jetzt auch für Denkmäler grundsätzlich genehmigungsfähig, ergänzte Ebling. dpa