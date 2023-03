Gelbe Engel des ADAC rücken 2022 häufiger aus

Ein Fahrzeug der ADAC-Pannenhilfe fährt durch den Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Gelbe Engel als ersehnte Pannenhelfer: Der ADAC ist 2022 in Rheinland-Pfalz mehr als 197.000 Mal im Einsatz gewesen. Im Gegensatz zum Bundestrend stieg hier damit die Zahl seiner Einsätze im Vergleich zum Vorjahr - 2021 waren es 193.080 in Rheinland-Pfalz gewesen. Wie der ADAC mitteilte, rückten seine Pannenhelfer im Durchschnitt an jedem Tag zu 541 Einsätzen in dem Bundesland aus.

Koblenz (dpa/lrs)- Deutschlandweit waren es 2022 mit 3.413.488 Pannen dagegen 80.000 weniger als im Jahr davor.

Hauptursache für die Hilferufe waren bundesweit an erster Stelle defekte Batterien, gefolgt von Motorschäden. Nach Angaben des ADAC ging es jedoch nicht nur um klassische technische Pannen. Allein 60.946 Mal mussten die Mitarbeiter des Automobilclubs im vergangenen Jahr Autos öffnen, weil die Besitzer ihren Schlüssel im Wagen vergessen hatten.

Weil die Zahl von Elektroautos auf Deutschlands Straßen deutlich angestiegen ist, beschäftigen sie auch deutlich mehr die Gelben Engel. 52.000 Mal kümmerten diese sich laut ADAC 2022 um liegen gebliebene E- und Hybrid-Autos. Außerdem begann der Automobilclub 2022 mit der Reparatur defekter Fahrräder direkt am Schadensort. dpa