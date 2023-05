Geldautomat gesprengt: Täter flüchten Richtung Frankreich

Blick auf einen zerstörten Geldautomaten. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Hornbach (Kreis Südwestpfalz) ist der Polizei zufolge am Gebäude einer Bankfiliale ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Wie viel Bargeld die unbekannten Täter in der Nacht zu Samstag erbeuteten, stand zunächst nicht fest. Anwohner waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz gegen 3.33 Uhr von einem Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt.

Hornbach - Kurz darauf sei ein dunkler Wagen mit vermutlich ausländischem Kennzeichen Richtung Frankreich geflüchtet. Im Einsatz waren demnach auch Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamts. dpa