Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt: Täter flüchtig

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein Geldautomat ist in einem Einkaufszentrum in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gesprengt worden. Die Explosion richtete in der Nacht zu Donnerstag großen Schaden an, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Neben dem Automaten selbst wurden auch Teile des Gebäudes beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand.

Wittlich - Die Beamten teilte am Morgen weiterhin mit, dass die unbekannten Täter kein Geld erbeuten konnten. Zudem konnten Einsatzkräfte kurz nach der Sprengung ein verdächtiges Auto sichten, das mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Autobahn 48 in Richtung Koblenz fuhr und später noch einmal von der Polizei auf der A1 in Richtung Köln gesehen wurde. Daraufhin sei der Kontakt zu dem Wagen aber abgebrochen, hieß es.

Wie die Täter in das Einkaufszentrum gelangten und wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht gesagt werden. dpa