Geldautomatensprengung in Hagenbach: Zeuge verfolgt Täter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einer Bankfiliale in Hagenbach (Landkreis Germersheim) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag zwei Geldautomaten gesprengt. Die Explosionen verursachten einen Schaden von mindestens 100.000 Euro an den Automaten und dem Bankgebäude, wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter kein Geld erbeutet haben.

Hagenbach - Drei Personen sollen nach der Sprengung in einem dunklen Auto davongefahren sein.

Ein Zeuge nahm den Angaben zufolge die Verfolgung der Täter auf, brach diese aber ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß. Er sei nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei rät vom Versuch ab, Geldautomatensprenger selbst zu stellen oder zu verfolgen: „Wenn man nicht auf Hochgeschwindigkeitsfahrten trainiert ist, ist das sehr gefährlich“, sagte die Sprecherin. Besser sei es, aus sicherer Distanz den Notruf zu wählen. Die Polizei fahndet weiterhin nach den Tätern. dpa