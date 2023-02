Geparktes Auto rollt in die Mosel

Ein in die Mosel gerolltes Auto wird aus dem Fluss geborgen. © --/Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik/dpa

Ein unbesetztes Auto ist bei Minheim im Kreis Bernkastel-Wittlich in die Mosel gerollt. Ein 68-jähriger Mann habe am Mittwochnachmittag sein Auto auf den Parkplatz einer Fähranlegestelle abgestellt und nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Minheim - Das Auto sei plötzlich an ihm vorbei gerollt und im Fluss versunken. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde das Fahrzeug mithilfe eines Gütermotorschiffs und Tauchern der Berufsfeuerwehr geborgen. Die Schifffahrt war während der Bergung unterbrochen. dpa