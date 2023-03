Gewalttod in Schrebergarten: Angeklagter soll in Haft

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen Tötung im vorsätzlichen Vollrausch hat das Landgericht Frankenthal einen Angeklagten zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht habe es als bewiesen angesehen, dass der 44-Jährige einen Bekannten 2022 in einer Schrebergartenanlage in Haßloch getötet habe - einem Sachverständigen zufolge mit mindestens 3,85 Promille Alkohol im Blut, teilte eine Justizsprecherin am Freitag mit.

Frankenthal - Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt „steuerungsunfähig“ gewesen sei. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa