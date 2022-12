Gigabit-Ausbau kommt auch in der Westpfalz voran

Der rheinland-pfälzische Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer spricht in Mainz. © Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Als eines von 50 Projekten für schnelleres Internet in Rheinland-Pfalz bekommt der Landkreis Kusel in der strukturschwachen Westpfalz mehr Geld für Glasfaserleitungen. Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) sagte dem Kreis am Montag eine Aufstockung der Landesmittel für den Gigabit-Ausbau um rund 480.000 Euro zu. Insgesamt fördert das Land dieses Projekt mit 4,4 Millionen Euro.

Mainz - Nach Abschluss der Arbeiten sollen voraussichtlich mehr als 2500 Haushalte, 66 Unternehmen und 23 Schulen mit mindestens einem Gigabit pro Sekunde (GBit/sec) ans Internet angeschlossen sein.

„Das Glasfaser-Projekt im Landkreis Kusel ist ein weiteres und sehr wichtiges Projekt zur Erreichung des Gigabit-Ziels in Rheinland-Pfalz“, sagte Schweitzer. Nach den zuletzt vorliegenden Daten im Breitbandatlas des Bundesverkehrsministeriums vom Juni 2021 können 94,7 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz eine Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde nutzen. Das Gigabit-Ziel war zu diesem Zeitpunkt für 57,3 Prozent der Haushalte erreicht. dpa