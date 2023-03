Gleitschirmflieger in 15 Metern Höhe aus Baum gerettet

Ein Mann ist mit seinem Gleitschirm unmittelbar unterhalb des Starthanges in Burgen abgestürzt und in einer Baumkrone gelandet. Er habe am Freitagabend bei Eintreffen der Rettungskräfte auf einem dünnen Ast in etwa 15 Meter Höhe gestanden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Mann im Landkreis Bernkastel-Wittlich gerettet, er sei unverletzt geblieben.

Burgen - Um den Gleitschirmpiloten vom Baum herunter zu holen, waren laut Polizeiangaben 32 Kräfte der Feuerwehr sowie die Polizei, ein Rettungswagen und die private Luftrettungsorganisation Luxembourg Air Rescue im Einsatz. dpa