Glööckler verrät seinen Typ und sucht das Glück bei RTLzwei

Der Designer Harald Glööckler. © Henning Kaiser/dpa/Archivbild

In der neuen RTLzwei-Dokusoap „Herr Glööckler sucht das Glück“ gibt der Designer und TV-Promi Harald Glööckler Einblick in sein Leben nach der Trennung von seinem Mann nach über 35 Jahren Beziehung. Dem Privatsender verriet der 58-Jährige jetzt laut Mitteilung, was Männer brauchen, um bei ihm zu punkten: „Schadet nicht, wenn sie gut aussehen, gutes Benehmen, charmant sind.

München - Wenn sie Geld haben, kann man es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen.“ Das sei „nicht die Grundvoraussetzung, aber ich denke immer, es ist ganz gut, wenn man so auf einem Level bleibt“.

Eloquenz sei zudem wichtig: „Es ist toll, wenn man jemand trifft und der sieht gut aus, aber wenn er sich jetzt halt gar nicht zu benehmen weiß, nicht weiß, wie man mit Messer und Gabel umgeht, und keinen Satz gerade reden kann - ist auch schwierig.“ Glööckler wohnte zwischenzeitlich in Kirchheim an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.

Die sechsteilige Doku „Herr Glööckler sucht das Glück“ ist vom 12. Juli an jeweils mittwochs (21.15 Uhr) zu sehen. dpa