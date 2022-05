Großteil in Rheinland-Pfalz mit Lebensbedingungen zufrieden

Teilen

Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz sind laut einer Befragung mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Geschätzt werde vor allem die Natur und die hohe Lebensqualität, teilte das SWR Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ in Mainz am Donnerstag aus den Ergebnissen der von ihm beauftragten repräsentativen Studie mit. Als negativ bewertete dagegen etwa jeder fünfte Befragte die Verkehrsinfrastruktur.

Mainz - Mit der Landespolitik war zudem rund jeder Zehnte nicht zufrieden.

Beim Thema Nahverkehr sahen etwa zwei Drittel der in Städten wohnenden Befragten keinen Grund zum Klagen, bei der Landbevölkerung zeigte sich dagegen nur ein Drittel mit dem Angebot von Bus und Bahn zufrieden. Auch hatten die Städter bei der ärztlichen Versorgung deutlich weniger zu bemängeln als die Menschen auf dem Land. Mit den Kitas und Schulen waren dagegen die Landbewohner zufriedener. Keinen Unterschied gab es dagegen bei der Beurteilung der Einkaufsmöglichkeiten.

Für die Studie des Wahlforschungsinstituts „infratest dimap“ wurden in diesem Frühjahr 1161 Menschen befragt. dpa