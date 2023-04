Gut 50.000 Nicht-Luxemburger für Kommunalwahlen eingetragen

Corinne Cahen, Ministerin für die Großregion in Luxemburg. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Mehr als 50.000 Nicht-Luxemburger haben sich für die Kommunalwahlen am 11. Juni im Großherzogtum in Wählerlisten eingetragen. Das seien knapp 20 Prozent der ausländischen Bewohner im Land, teilte die Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen am Mittwoch mit. Die Frist zur Eintragung lief am 17. April ab. Nach der Änderung des Wahlgesetzes vom Juli 2022 dürfen bei Kommunalwahlen erstmals auch Menschen wählen, die kürzer als fünf Jahre in Luxemburg leben.

Luxemburg - Vorher war das erst nach fünf Jahren möglich.

Von der Neuregelung hätten rund 9500 Personen profitiert, teilte die Ministerin weiter mit. Insgesamt seien 162 Nationalitäten in den Wählerlisten verzeichnet. Die zahlenmäßig wichtigsten Herkunftsländer seien Portugal, Frankreich, Belgien und Deutschland. Die Zahl der Eintragungen liege dieses Jahr deutlich höher als im Jahr 2017, als sich rund 34.600 Nicht-Luxemburger eingeschrieben hatten. dpa