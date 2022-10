Gutachter: Landesamt hat spät vor Hochwasser gewarnt

Ein Haus ist während der Flut-Nacht im Ahrtal vollständig von Wasser eingeschlossen. © ---/Polizei Rheinland-Pfalz/dpa/Archivbild

Ein schon von der Staatsanwaltschaft Koblenz beauftragter Gutachter wird auch Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe gehört. Aus seiner Sicht hat das Landesamt für Umwelt spät gewarnt. Das Hochwasser sei bis zuletzt unterschätzt worden.

Mainz - Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat nach Einschätzung eines Sachverständigen am Tag der Flutkatastrophe im Sommer 2021 spät und „nicht konsistent“ vor dem Hochwasser gewarnt. Die Pegel-Prognosen seien relativ spät gekommen und hätten dann noch das Ausmaß unterschätzt, sagte Thomas Roggenkamp am Freitag im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz. Dies könne dazu geführt haben, „dass das Hochwasser bis zuletzt unterschätzt wurde“.

Schon beim Jahrhunderthochwasser 2016 sei klar geworden, dass es auch wegen der zahlreichen Ahr-Nebenbäche „einen gewissen blinden Fleck“ bei den Pegelstrukturen gebe. „Das hätte man danach berücksichtigen können“, sagte der 37 Jahre alte Bonner Sachverständige. Und: „Die Gefahreneinschätzung im Vorfeld des Hochwassers war viel zu gering.“

Die Flutkatastrophe habe das sogenannte Jahrhunderthochwasser von 2016 um den Faktor Vier bis Fünf übertroffen. „Und 2016 war keine Kleinigkeit“, betonte Roggenkamp. Schon damals hätten Menschen mit dem Hubschrauber von einem Campingplatz gerettet werden müssen, Tote habe es aber nicht gegeben.

Die „schieren Wassermassen“ seie eine Ursache der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer mit mindestens 134 Toten an der Ahr gewesen. So habe die sogenannte Abflussgröße der Ahr in der Juli-Nacht bei 1000 bis 1200 Kubikmeter pro Sekunde gelegen, 2016 seien es nur 236 Kubikmeter gewesen und normalerweise nur etwa 7 Kubikmeter. Wenn die Entscheidungsträger und die Bevölkerung vor Ort 2016 im Hinterkopf gehabt hätten, was er für naheliegend halte, „ist es klar, dass die Menschen völlig überrascht wurden“, sagte der Hydrologe.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz hatte Roggenkamp ein hydrologisches Gutachten zur Ahr-Flut erstellt. Darin kommt der Sachverständige zu dem Schluss, dass die Pegel-Prognose am 14. Juli vergangenes Jahr um 14.22 Uhr für Altenahr von rund fünf Metern gereicht hätten, „um von einem Hochwasser größer als 2016 auszugehen“. Zu diesem Zeitpunkt hätte auch die Hochwasserwarnung auf die höchste Stufe fünf hochgesetzt werden müssen, sagte Roggenkamp.

Diese Warnstufe sei aber erst um 17.17 Uhr ausgerufen worden und sie warne auch nur vor einem Hochwasser, das seltener als alle 50 Jahre vorkomme, sei also nach oben völlig offen. Um 20.45 Uhr habe das LfU einem Pegel von 7,07 Metern angegeben - 3,30 Metern mehr als 2016. Die Wassermassen seien schließlich auf etwa zehn Meter gestiegen.

Mit 14.22 Uhr habe Roggenkamp die Zeitangabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) übernommen, der die Sommerzeit nicht berücksichtigt habe, betonte die Grüne-Landtagsfraktion. Es sei also eigentlich 15.22 Uhr gewesen. Der Gutachter konnte dazu im Ausschuss keine Angaben machen. Er habe die Uhrzeiten von der Polizei bekommen. Das LfU gehört zum von den Grünen geführten Umweltministerium.

Ursächlich für die weitreichenden Zerstörungen an der Ahr seien auch die Verklausungen von Treibgut, also Verstopfungen an Brücken, sowie die zahlreichen Nachbarbäche der Ahr, sagte Roggenkamp. Dazu sei die „überraschend hohe“ Fließgeschwindigkeit des Flüsschens gekommen. Sie betrage normalerweise einen halben Meter pro Sekunde, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli seien es aber drei bis fünf Meter gewesen. Das entspreche bis zu 13 Kilometern pro Stunde. dpa