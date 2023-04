Handballgroße Felsbrocken: B421 bei Kellenbach gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Die Bundesstraße 421 bei Kellenbach (Landkreis Bad Kreuznach) ist erneut gesperrt worden. Ein Verkehrsteilnehmer habe am Sonntag mehrere handballgroße Felsbrocken auf der Straße zwischen Kellenbach und Königsau gemeldet, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Kirn am Montag mit. Anfang April war die B421 an gleicher Stelle wegen eines Hangrutsches gesperrt worden.

Kellenbach - Die aktuelle Sperrung erfolge mindestens bis Dienstag, da nicht auszuschließen sei, dass weiteres Erdreich abrutsche, hieß es. An der Strecke hatte es nach Polizeiangaben in der Vergangenheit bereits mehrfach Felsstürze gegeben. dpa