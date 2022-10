Heger soll trotz Insolvenz Unternehmerpräsident bleiben

Johannes Heger, Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände. © LVU/dpa/Archivbild

Johannes Heger soll trotz der Insolvenz seines Familienunternehmens Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) in Rheinland-Pfalz bleiben. „Er ist Präsident und will das auch bleiben“, teilte LVU-Sprecher Moritz Mergen mit. Heger haben dem Vorstand die Situation seiner Unternehmensgruppe geschildert. Die einhellige Meinung des LVU-Vorstands sei, dass er weiter Präsident bleiben solle.

Mainz - Der Vorstand wolle weiter auf ihn setzen, weil Heger unverschuldet in die Situation geraten sei und „ein Beispiel dafür ist, was derzeit im Land vor sich geht“.

Die gestiegenen Energie- und Materialkosten hatten die auf Gießerei-Produkte spezialisierten Unternehmen der pfälzischen Heger-Gruppe in die Insolvenz in Eigenverantwortung gezwungen. In den vergangenen Tagen hatte Heger seine Ämter als Verhandlungsführer der Arbeitgebergemeinschaft der Metall- und Elektroindustrie Mitte und als Präsident der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie (Pfalzmetall) niedergelegt, um sich auf die Sanierung seines Unternehmens mit Sitz in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) konzentrieren zu können.

Die Firma Heger bestehe bereits seit 120 Jahren und sei in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft gut etabliert, sagte der LVU-Sprecher. Man sei zuversichtlich, dass es der Unternehmerfamilie gelingen werde, die Situation wieder zu verbessern. Heger ist seit diesem Jahr LVU-Präsident. dpa