Heizen mit Öl oder Pellets: 2500 Anträge auf Härtehilfen

Teilen

Mehr als 2500 Anträge auf Härtefallhilfen des Bundes für Heizungen mit Öl oder Holz sind in den ersten beiden Tagen seit dem Start der Plattform in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Landesregierung eingegangen. Unter der Hotline zu dem Thema hätten sich am Montag 1087 und am Dienstag knapp 500 Anrufer gemeldet, teilte das Sozialministerium in Mainz am Mittwoch mit.

Mainz - Für Rheinland-Pfalz stehen rund 86 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm zur Verfügung.

Private Haushalte, die mit Öl oder Holzpellets heizen, können die Härtefallhilfen rückwirkend für 2022 beantragen. In Anlehnung an den Mechanismus der Strom- und Gaspreisbremse sollen diese Haushalte so finanzielle Unterstützung erhalten.

Voraussetzung für den Antrag ist, dass Haushalte durch die Energiekrise deutliche Mehrausgaben hatten. Konkret sollen Mehrkosten abgefedert werden, die 2022 über eine Verdopplung des Preisniveaus aus dem Jahr 2021 hinausgingen. Betroffen sind bei dem Verfahren Haushalte mit nicht leitungsgebundenen Energieträgern wie Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzeln, Holzbriketts, Scheitholz und Kohle sowie Koks.

Der Bund stellt für die Härtefallregelung bundesweit bis zu 1,8 Milliarden Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. dpa