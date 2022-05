Hering eröffnet Bürgerfest vor saniertem Deutschhaus

Karten zum Landtagsquiz liegen im renovierten Plenarsaal des rheinland-pfälzischen Landtages bereit. © Frank Rumpenhorst/dpa

Der neu sanierte Landtag in Mainz steht erstmals den Bürgern bei einem Fest offen. „Wir haben fünf Jahre saniert“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering am Freitag zu Beginn der Tage der offenen Tür. Das für September 2021 geplante Bürgerfest im historischen Deutschhaus am Rhein habe wegen der Pandemie ausfallen müssen. „Das holen wir vom Grund nach“, sagte Hering.

Mainz - Es gebe bis einschließlich Sonntag Führungen zu unterschiedlichen Themen wie der Architektur oder der Arbeit hinter den Kulissen. Dazu kämen Angebote für Kinder und Jugendliche jeder Altersgruppe zur Demokratie und dem Krieg in der Ukraine.

Zum Bürgerfest komme noch der 75. Geburtstag von Rheinland-Pfalz. „Wir können gemeinsam stolz sein auf das, was aus dem Land geworden ist“, betonte Hering und erinnerte daran, dass dem Bindestrich-Bundesland keine große Zukunft vorhergesagt worden war.

„Wir sind auch das europäischste Bundesland“, betonte Hering. „Kein anderes Bundesland lebt den europäischen Gedanken so intensiv wie wir.“ Dies machten auch die Präsentationen der Partnerregionen auf dem Fest deutlich.

Rheinland-Pfalz feiert sich noch bis einschließlich Sonntag. Die Stadt Mainz wies aber darauf hin, dass es zur offiziellen Eröffnung des 36. Rheinland-Pfalz-Tages um 18.11 Uhr mit Hering, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeister Michael Ebling auf der Landesbühne vor dem Innenministerium am Schillerplatz Regen, Gewitter und Hagel geben könne. dpa