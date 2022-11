Hochschule Koblenz: Energiesparen beschäftigt den Landtag

Ein leerer Hörsaal an einer Universität. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis hat einen Beschluss der Hochschule Koblenz kritisiert, aus Energiespargründen den Lehrbetrieb in Präsenz zeitweise auszusetzen. Er habe großes Verständnis, wenn Studierende dagegen protestierten, sagte Fernis am Mittwoch im Landtag von Rheinland-Pfalz. Studierende dürften nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie jetzt nicht die Leidtragenden in der Energiekrise sein.

Koblenz - Fernis appellierte an die Hochschulen, andere Lösungen zu finden.

Hingegen sagte der Fraktionschef der oppositionellen Freien Wähler, Joachim Streit, der Hochschulleitung könne man keinen Vorwurf machen. Ihre Entscheidung sei der einzige Weg, um das geforderte Einsparziel von 15 Prozent zu erfüllen. Er warf der Landesregierung vor, mit ihren Vorgaben „das Gegenteil von vorausschauender Politik“ zu betreiben.

Die Hochschule Koblenz hatte für die Zeit vom 4. Dezember bis 8. Januar eine „digitale Phase“ beschlossen. „Um die von öffentlichen Einrichtungen erwartete 15 Prozent Energieeinsparung zu erreichen, werden wir in der Zeit vom 4. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 die Vorlesungen als reine Online-Vorlesungen anbieten“, teilte die Hochschule auf ihrer Website mit. dpa