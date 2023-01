Hochwasser beeinträchtigt Schiffe: Sinkende Pegelstände

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Ein leichtes Hochwasser beeinträchtigt nach vielem Regen noch die Schifffahrt auf dem Rhein. Doch in den nächsten Tagen werden hier und bei der Mosel wieder fallende Pegelstände erwartet. Der Deutsche Wetterdienst sagte am Dienstag eher weniger Regen und Schneefall in dieser Woche voraus.

Koblenz/Trier - Laut dem Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz war am Dienstag am Rhein noch die Hochwassermarke I im Abschnitt Koblenz-Oberwinter überschritten. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt mussten die Schiffsführer daher ihr Tempo drosseln.

Das Hochwassermeldezentrum sagte einen Höchstwasserstand am Rheinpegel Koblenz für die Nacht zum Mittwoch voraus. „Danach werden rasch fallende Wasserstände prognostiziert“, hieß es. „Von einem Wiederanstieg in den folgenden Tagen ist derzeit nicht auszugehen.“

An der Untermosel sollten laut dem Meldezentrum im Laufe des Dienstags die höchsten Wasserstände erreicht werden. „Anschließend fallen die Wasserstände an der gesamten Mosel für mehrere Tage“, ergänzten die Experten. Der Fluss war jüngst über die Ufer getreten, die Schifffahrt pausierte vorübergehend. dpa