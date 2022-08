Hohe Temperaturen, aber kein Hitzerekord am Donnerstag

Ein Mann steht in kurzen Hosen in der Innenstadt. © Andreas Arnold/dpa

Der Donnerstag ist mit bis zu 39,6 Grad der bislang zweitheißeste Tag des Jahres gewesen. Dieser vorläufige Wert wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz gemessen. Den bisherigen Höchstwert im Jahr 2022 hält damit weiterhin der 20. Juli, als in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad erreicht wurden. Der Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad und wurde am 25.

Offenbach - Juli 2019 in Nordrhein-Westfalen ermittelt. dpa